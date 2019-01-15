Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi

Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi

13 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinden Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

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