Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

KANDİLLİ 4.6 OLARAK AÇIKLADI

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Deprem, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.