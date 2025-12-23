Parktaki ağacı otomobile yükleyip götürdüler - Son Dakika
Parktaki ağacı otomobile yükleyip götürdüler

23.12.2025 14:20  Güncelleme: 18:20
Kahramanmaraş'ta parkta bulunan büyük saksı içindeki bir ağaç, gece saatlerinde iki kişi tarafından otomobile yüklenerek çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından belediye emniyete başvururken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta iki kişi, parkta bulunan büyük bir saksıdaki ağacı otomobile yükleyerek çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GECE SAATLERİNDE PARKA GELDİLER

Olay, 20 Aralık gecesi Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Edikli Parkı'nda meydana geldi. Otomobille parka gelen iki şüpheli, bir süre çevrede dolaştı.

AĞACI SÖKTÜLER ARACA YÜKLEYİP KAÇTILAR

Şüpheliler, daha sonra büyük bir saksı içerisindeki ağacı yerinden alarak otomobile yükledi ve hızla bölgeden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde parka gelen belediye işçileri, ağacın yerinde olmadığını fark edince durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

BELEDİYE EMNİYETE BAŞVURDU

Görüntülerde ağacın iki kişi tarafından çalındığının tespit edilmesi üzerine Onikişubat Belediyesi, kamera kayıtlarıyla birlikte emniyete başvurdu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

