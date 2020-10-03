Kahramanmaraş'ta "Ata-dede"cevizinin hasadına başlandı

Türkiye ceviz üretiminde ilk sıralarda yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde işçilerin zorlu ceviz hasadı başladı.

Kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin Türkçayırı, Binboğa ve Çukurpınar mahallelerinde üreticiler, geleneksel yöntem olan sırıkla ceviz hasadı yapıyor.

Lezzet ve verimliliğiyle ön plana çıkan, halk arasında "ata-dede cevizi" olarak tanımlanan ceviz, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlbey Demir, yöre halkının en büyük geçim kaynaklarından birinin ceviz olduğunu ifade etti.

Afşin için önemli bir tarımsal gelir kaynağı olan cevizin hasadına başlandığını belirten Demir, üreticilere bol, bereketli bir sezon diledi.

Bitki ıslah çalışmaları sonucunda Afşin'de yetişen ceviz çeşidinin "Efsus 46" adıyla milli çeşit listesinde yerini aldığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez hocamızın yıllarca üzerine çalıştığı Afşin'e özgü bir tür olan Efsus 46 ceviz çeşidimiz tescillendi. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Ceviz ağaçlarımızdaki aşı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra bahçelerimizden Afşin'e has özellikleri taşıyan ve markamız olan Efsus 46 çeşidini hasat edeceğiz. Şu anda üreticilerimiz bahçelerinden yerli, atadan dededen kalma cevizlerin hasadını yapıyorlar. İnşallah 4-5 yıl içerisinde aşılanan ağaçlarımızdan Afşin'in tescillenen Efsus 46 cevizinin hasadını yaparız."

Çukurpınar Mahallesi Muhtarı Yasin Özer ise ceviz kabuklarının çatlamasıyla vatandaşların hasada başladığını, verimin güzel olduğunu belirtti.

Binboğa Mahallesi Muhtarı Süleyman Çinpolat da verimli bir yıl beklediklerini, ağaçlardaki ceviz oranının iyi olduğunu dile getirdi