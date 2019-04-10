Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Kahramanmaraş'ta Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve merkez 2 ilçe belediye başkanı düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kahramanmaraş'ta Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve merkez 2 ilçe belediye başkanı düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kahramanmaraş Adalet Sarayı toplantı salonunda yapılan törende, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına tekrar getirilen Necati Okay sırasıyla mazbatalarını teslim aldı.

Mazbata töreninin ardından Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni düzenlenecek. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:17 Kaynak: İHA
Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Politika
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