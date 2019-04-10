Kahramanmaraş'ta Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve merkez 2 ilçe belediye başkanı düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:17 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı ve merkez 2 ilçe belediye başkanı düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Kahramanmaraş Adalet Sarayı toplantı salonunda yapılan törende, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör
, Onikişubat
Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Hanefi Mahçiçek
ve Dulkadiroğlu
Belediye Başkanlığına tekrar getirilen Necati Okay
sırasıyla mazbatalarını teslim aldı.
Mazbata töreninin ardından Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni düzenlenecek. - KAHRAMANMARAŞ
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