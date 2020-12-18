Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü trafik kazası kameraya yansıdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası mobese kamerasına yansıdı.

Üngüt Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda İ.E.K. idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular yönetimindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtaki Sular, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Sular, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü İ.E.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Trafik kazası mobese kamerasına da yansıdı. Görüntüde, İ.E.K'nın kullandığı ve hızlı olduğu anlaşılan otomobil, ilk önce ışıklara kısa bir mesafe kala bir araca sollayarak, ışıklara ilerliyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.E.K, ilk olarak sürücüsünün öldüğü otomobile ve daha sonra ise kaldırımdaki ağaca çarparak, duruyor.