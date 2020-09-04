Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kemallı Mahallesi'nde Halil İbrahim Yıldırım (63), plakası bilinmeyen traktörüyle tarlasını sürerken, henüz bilinmeyen bir nedenle traktörü devirdi.

Traktörün altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.