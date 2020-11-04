Kahramanmaraş'ta gönüllü gençlerden kan bağışı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan Şefkat Elçileri Topluluğu, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Yaklaşık 50 üyesi bulunan topluluk, merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'ndeki Kızılay Kan Merkezinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gruplar halinde kan verdi.

Topluluk Başkanı Ahmet Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaç olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Kan ihtiyacının ansızın olabileceğini ifade eden Bilgiç, "Özellikle sosyal medya üzerinde, acil kan ihtiyacı olan insanların yardım istediğine şahit oluyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya ve bulmaya çalışıyoruz. Ancak o süreç bile belki hasta için kayıp zaman olabilir. Bu yüzden kan bağışını düzenli yaparak insanlar için umut olabiliriz." diye konuştu.