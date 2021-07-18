Kazada, iki aracın sürücüsü ile kamyonetteki Ahmet Aktaş yaralandı.

Sabri Erdoğan (54) yönetimindeki 46 ABB 281 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Darende kara yolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde, Mehmet Yavuz (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu