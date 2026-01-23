Kahramanmaraş\'ta Karsambaç Coşkusu

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürünürken, yöreye özgü geleneksel tatlılardan 'karsambaç' da yeniden sofralardaki yerini aldı. Kış mevsiminde yağan karla pekmezin karıştırılmasıyla hazırlanan karsambaç, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Yapılış tekniği bölgelere göre farklılık gösterse de ana malzemeleri buz ve şeker olan karsambaç tatlısının, Osmanlı döneminden bu yana tüketildiği biliniyor. Kentte kış aylarında yağan karlar, geleneksel yöntemlerle toplanarak yaz aylarına kadar depolanıyor. İstenilen miktarda alınan temiz kar, üzüm pekmeziyle karıştırılarak karsambaç hazırlanıyor ve damak zevkine göre tüketiliyor. Bu geleneksel tatlı, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasında önemli bir değer olarak yaşatılıyor.

"Üzerine pekmez döküyoruz ve yiyoruz"

Neslihan Hopur isimli vatandaş, karsambaçın Kahramanmaraş'ın doğal tatlısı olduğunu belirterek, "Doğal pekmezle ve direkt organik karla yapılan bir tatlı. Harika bir tatlıdır. Kar ikinci yağışı bu. İkinci yağışında yiyin derler her zaman. Bu karın memleketimize ikinci yağışı. Üzerine pekmez döküyoruz ve afiyetle yiyoruz. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı" dedi.

Vatandaş Cumali Şamdalı da karsambaçın nasıl yapıldığını anlatarak, "Bizim karsambacımız pekmezle karın karıştırılmasıyla yapılan günümüze ulaşan, lezzetli ve geleneksel bir tatlıdır. Karsambaç, yalnızca Kahramanmaraş'a özgü bir değerdir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ