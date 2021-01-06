Kahramanmaraş'ta kaya mezarları turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaya mezarları turistlerin ilgisini çekiyor

Onikişubat İlçesi Çukurhisar mahallesindeki kaya mezarları, tarihi kale ve kilise adeta yıllara meydan okuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen kaya mezarlar yerli ve yabanı turistlerin ilgisini çekiyor.

Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesinde iki vadi arasında yer alan, ana kayaya oyulmuş 10 bağımsız kaya mezarları günümüze kadar birçok özelliğini koruyarak geldi. Bulunduğu bölge sit alanı ilan edilirken aynı zamanda koruma altına alınarak tescillendi.

Mezarların, Kilikya ve Kapadokya kültürüyle bağdaştığı öğrenilirken, Milattan Önce 1. Yüzyıl ve Milattan Sonra 4 ve 5. Yüzyıllar arasında yaşayan Romalıların Çukurhisar çevresinde bir hayat sürdükleri gözlemleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kaya mezarları drone ile görüntülenirken, bölgede farklı tarihlerde yapıldığı tahmin edilen ve bir tepe üzerinde kale de bulunuyor.

Bölgeye fotoğraf tutkunlarının yılın farklı zamanlarında geldiğini ve inceleme yaptığını söyleyen Muhammet Eşal, "Burası Çukurhisar Mahallesi, eski mezar taşları ve kaya mezarları var. Bazen bu bölgeye defineciler geliyor ancak jandarma tarafından yoğun bir şekilde koruma altında kimse giremiyor. Yerli ve yabancı turistler de geliyor. Burası çok güzel ve yayla bir yer" diye konuştu.