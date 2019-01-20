Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kömür Kavgası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kömür Kavgası: 2 Yaralı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta komşu 2 aile arasında 'kömür' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Kömür Kavgası: 2 Yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta komşu 2 aile arasında 'kömür' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şevket D. ile Ferhat Ç. arasında birbirlerinin kömürlerini aldıkları gerekçesi ile tartışma çıktı. Tartışma Şevket D.'nin oğlu H.D.'nin (14) de katılması ile bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ç. ile boşanıp birlikte yaşadığı eşi Gamze Aydın T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Göğsünden bıçaklanan Gamze Aydın T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis olayın ardından kaçan H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Polis, Aydın, Kahramanmaraş, Güncel
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