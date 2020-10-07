Kahramanmaraş'ta "Masa Başı Tatbikatı" düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Masa Başı Tatbikatı" düzenlendi

07.10.2020 18:33
Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Masa Başı Tatbikatı" düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Masa Başı Tatbikatı" düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında Türkoğlu ilçesinde düzenlenen tatbikata, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, AFAD personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Vali Coşkun, tatbikat öncesi yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın deprem ve sel gibi afetler açısından riskli iller arasında olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen tatbikat ile birlikte uygulamada karşılaşabilecek sorunlarla ilgili önceden tespitler yapıp buna göre tedbirler almaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini anlatan Vali Coşkun, "Afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında kurtarmalar, ilkyardım, geçici barınma ve afet sonrasında yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için bütün birimlerimiz arasında gerekli koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından senaryo gereği yaşanan bir sel felaketinin ardından kriz masası oluşturularak çalışmalar yönetildi.

Kahramanmaraş, Faruk Coşkun, 112 Acil, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Masa Başı Tatbikatı' düzenlendi - Son Dakika

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