Kahramanmaraş'ta Motosikletin Çarptığı Kişi Öldü
24 dakika önce
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mercimektepe Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde, Enes O'nun kullandığı 46 ND 211 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kutbettin Aktekin'e (54) çarptı.
Ağır yaralanan Aktekin, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl
Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosiklet
sürücüsü Enes O. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:16 Kaynak: AA
ABD Ordusuna Transseksüel Asker Alımı Yasaklandı
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti
15 Yaşındaki Çocuk Erden Doğum Yaptı, Bebeği İhmale Kurban Oldu
PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu