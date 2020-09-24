Kahramanmaraş'ta polis aracının kaza yapmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçan ve kovalamaca sırasında polis ekiplerinin kaza yapmasına neden olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 01 SF 242 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durduruldu.

Sürücü Yunus Emre G. (24) ve araçta bulunan Ahmet M.'nin (24) araçlarında ruhsatsız tüfek bulunmasından dolayı kaçtığı, kovalamaca sırasında ise tüfeği Sütçü İmam Mahallesi'nde kaldırıma attıkları tespit edildi. Ekipler, araçtaki iki kişiyi gözaltına aldı.

Dün gece Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için gerçekleştirilen kovalamacada polis aracı refüje çarpmış, kazada ekip aracındaki 2 polis memuru yaralanmıştı.