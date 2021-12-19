Kahramanmaraş'ta şehit polisin adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde şehit özel harekat polisi Ahmet Unkun adına yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Batman'dan geçici görev için gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu ağır yaralanan ve 11 gün sonra şehit olan özel hareket polisi 23 yaşındaki Ahmet Unkun'un adı, Şefkat Elçileri Topluluğu tarafından Yeşilyöre ilk ve ortaokuluna yaptırılan kütüphanede yaşatılacak.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kütüphanenin açılışında, şehit Unkun adına oluşturulan kütüphanenin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim milletimizin bir özelliği var. Şehadet kaderimiz ise bu kadere koşarak gideriz. Bu tarihte hep böyle olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Vatanımızın birliği bütünlüğü ve istikbali için ölmemiz gerekiyorsa, şu an itibarıyla biz buna hazırız. Seve seve gözümüzü kırpmadan bedel ödemeye gideriz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şefkat Elçileri Topluluğu Başkanı Ahmet Bilgiç de beşinci kütüphaneyi oluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Başta şehit ailesi olmak üzere okul idaresi ve yöneticilerin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Bilgiç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, şehidin annesi Cemile, babası Adem, kardeşleri Hasan ve Seyfullah Unkun ile Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve ilgililer katıldı.