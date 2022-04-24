Kahramanmaraş'ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri, gazi ve aileleriyle bir araya gelmekten onur duyduklarını belirtti.

Katılanlara teşekkür eden Kahraman, "Ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Manevi hazzını yaşadığımız ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Rabbim hepimize bayrama ve nice bayramlara kavuşmak nasip etsin. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, ezanı, vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen şehitlerimizin emanetleri, gazilerimiz ve değerli misafirlerimizi bugün burada misafir eden bizlere sofralarını gönüllerini açan Sami Kervancıoğlu'na teşekkür ederiz." diye konuştu.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile ilgililer katıldı.

Öte yandan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de kentte görev yapan gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

EXPO 2023 rekreasyon alanında düzenlenen programda, davetliler ezanla oruçlarını açtı.

Basın mensuplarına programa katıldıkları için teşekkür eden Mahçiçek, EXPO 2023 ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program, Mahçiçek'in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.