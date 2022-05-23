Kahramanmaraş'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. kuruluşu kutlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afşin Tapu Müdürü Erdal Yorulmaz ve Afşin Kadastro birimi yetkilisi Erdoğan Şahan, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalışanların da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdal Yorulmaz, törendeki konuşmasında, 2 asra yakın zamandan buyana hizmet veren köklü bir kurum olduklarını söyledi.

Tapu ve kadastro hizmetleri hakkında bilgi veren Yorulmaz, kurum olarak tüm imkanlarla vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Yorulmaz, teşkilatın büyümesine ve gelişimine katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.