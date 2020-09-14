Trafik kazaları: 4 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Akif Kaçmaz idaresindeki 44 BC 838 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde Zeynep Kılınç şönetimindeki 46 EJ 274 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Kılınç ile diğer araçtaki Cafer Kaçmaz yaralandı.
Karaelbistan Mahallesi'nde ise Hüseyin Kurt idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile motosiklette bulunun Bayram Kurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:09 - Kaynak: AA
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