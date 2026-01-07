Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.E.E. yönetimindeki 23 DT 432 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi'nde park halindeki 46 ANB 839 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki H.H.K. ve S.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
