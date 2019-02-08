Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kışla Caddesi ile Sağlık Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Alkaya'nın kullandığı 63 AB 817 plakalı otomobil, Hüseyin Coşkun idaresindeki 46 AAG 217 plakalı otomobile kavşakta yandan çarptı. Kazada, sürücü Coşkun ile aynı araçta bulunan Beyza, Şahin, Nuray Coşkun yaralandı. Yaralılardan sürücü Hüseyin Coşkun ile Beyza Coşkun araçta sıkıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçların yol ortasında kalması nedeniyle caddede trafik tek yönden ilerledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçların kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:19 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Necmi Yapıcı ve Eşi, Evlilik Yıl Dönümünü Baltayla Dondurma Keserek Kutladı Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti

Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]