Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

21.05.2022 12:20
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Gaziantep'ten ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde bir aracı durduran ekipler, araçta ve şüphelilerin üzerinde 121,38 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki M.Y. (29), A.T. (26) ve Ö.K. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, A.T. ve Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement