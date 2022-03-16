Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2022 14:22
Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta 92 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Şükrü Türkmen'in cenazesi toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta 92 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Şükrü Türkmen'in cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Türkmen'in tabutu, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinden Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Türkmen'in naaşı, Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Türkmen'in yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Barış Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şükrü Türkmen, Kahramanmaraş, Cami, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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