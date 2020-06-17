Kahramanmaraşlılar maskesiz sokağa çıkmıyor - Son Dakika

- Kahramanmaraşlılar maskesiz sokağa çıkmıyor

Vatandaşların çarşı merkezinde, duraklarda ve toplu taşıma araçlarında maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları gözleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Kahramanmaraş'ta vatandaşların çarşı merkezinde, duraklarda ve toplu taşıma araçlarında maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de de çeşitli kısıtlamalar ve uygulamalar devreye alındı. Normalleşmenin ardından alınan önlemler kapsamında Kahramanmaraş ile birlikte 42 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Özellikle kalabalık ortamlarda ve toplu taşıma yapılan araçlarda vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi.

Kentte duraklarda sosyal mesafeye dikkat eden ve maske takan vatandaşların toplu taşıma araçların da kurallara uydukları gözlendi.

Herkesin maske takıp kurallara uyması gerektiğin söyleyen yolcu Ahmet Ateş, "Vatandaşlarımızın maske takmaları konusunda biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Otobüste bir arkadaş maske takmamış yanındaki arkadaşı müdahale edince hareket yapıyor, yanlış bu maske çene için değil komple ağız ve burun için kullanılması gereken bir şeydir" dedi.

Ayakta yolcu almanın belirli bir sayısının olduğunu ve yolcuların kurallara uymaları gerektiğini isteyen otobüsü şoförü Şevket Orak, "Bizler elimizden geldiği kadar devletimizin ve bilim kurulunun aldığı kararlara uymak zorundayız ve bizler de uyuyoruz. Vatandaşlarımız da bilgilendiriyoruz 6 tane ayakta yolcu alma kapasitemiz var. Ayakta almadığımız zaman bize kızıyor vatandaşlarımız. Bu bir kısa süreçtir bunu atlatabilmek için bize yardımcı olmaları lazım yolcularımız. Görüldüğü gibi 1 hafta içinde vaka sayıları arttı" diye konuştu.