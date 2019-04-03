Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşspor - Zonguldak Kömürspor: 3-0

Kahramanmaraşspor - Zonguldak Kömürspor: 3-0

24 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ / DHASTAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Cihan Ataş, Süleyman Yavaşoğlu, Segah TunçkolKAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Burak, Cerem Talha (Dk.74 Süleyman), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Servan, Aziz (Dk.82 Fatih), Oğuz, İsa, Mehmet Fırat DemirZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa - Kaptan Kaan (Dk.

Kahramanmaraşspor - Zonguldak Kömürspor: 3-0, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ/ DHA

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Cihan Ataş, Süleyman Yavaşoğlu, Segah Tunçkol

KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Burak, Cerem Talha (Dk.74 Süleyman), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Servan, Aziz (Dk.82 Fatih), Oğuz, İsa, Mehmet Fırat Demir

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa - Kaptan Kaan (Dk.57 Onur), Berkan, Hüseyin, Mehmet Öztonga, Doğukan, Emre (Dk.70 Şahin), Mert, Semih, Okan, Tezcan (Dk.57 İsmail)

GOLLER: Dk.53 Mehmet Fırat Demir, Dk.65 Yasin, D.66 İsa (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Burak, İsa (Kahramanmaraşspor) - Doğukan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 29'ncu haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup etti.

53'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Mehmet Fırat, orta sahadan Servan'ın ortaladığı topu kaleye gönderdi: 1-0

65'inci dakikada Zonguldak Kömürspor ceza sahasına ortalanan top kaleci Mustafa'dan döndü, boşta kalan topu Yasin ağlarla buluşturdu: 2-0

66'ncı dakikada gelişen ani atakta rakip ceza sahası önünde topla Kahramanmaraşspor'dan İsa, topu rakip kaleye göndererek maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:04 Kaynak: DHA

Süleyman Efe, Mehmet Fırat, Zonguldak, Kahramanmaraşspor, Spor
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