Kahramanmaraş'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

21.05.2026 16:21
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Döngel mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü için ekipler zamanla yarıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı dikkatli çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hasar gören otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri özellikle uzun yol güzergahlarında dikkatli olmaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:10:13.
