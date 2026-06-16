Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü

Kahramanmaraş\'ta otomobil göle düştü
16.06.2026 17:01
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kumaşır Gölü'ne seyir halindeki bir otomobil düştü. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta bulunan kişilerin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak kıyıya ulaştığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kumaşır Gölü'ne bir otomobilin düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak göle düştü. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta bulunan kişilerin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak kıyıya ulaştığı öğrenildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, gölde bulunan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucu otomobil sudan çıkarılarak kıyıya alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü

ARAÇTAKİLER KENDİ İMKANLARIYLA KIYIYA ULAŞTI

Kaza, Onikişubat ilçesinde bulunan Kumaşır Gölü çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak göle düştü. Otomobilin suya düşmesinin ardından araçta bulunan kişiler büyük panik yaşadı. Araçtakiler, kazanın ardından kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Kıyıya ulaşan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi.

OTOMOBİL EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, göl çevresinde güvenlik önlemleri alarak aracın bulunduğu bölgede çalışma başlattı. Sağlık ekipleri olası bir yaralanma ihtimaline karşı bölgede hazır bekletilirken, jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaptı. Göle düşen otomobil, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda sudan çıkarılarak kıyıya alındı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazanın neden yaşandığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

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