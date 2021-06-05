Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika

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Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çetinkaya yönetimindeki 44 FZ 416 plakalı otomobil ile Ramazan Kızılay'ın kullandığı 33 AGP 605 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ramazan Kızılay (56), Burhan Kızılay (36), Mustafa Kızılay (41), Fevzi Savcı (52) ve Çiğdem Çetinkaya (35) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.