Son Dakika Haberleri: Kahtalı Öğrenciler Kuşlar İçin Ağaçlara Yem Astı

Kahtalı Öğrenciler Kuşlar İçin Ağaçlara Yem Astı

33 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ilkokul öğrencileri, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için okul bahçesindeki ağaçlara yem astı.

Kahtalı Öğrenciler Kuşlar İçin Ağaçlara Yem Astı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ilkokul öğrencileri, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için okul bahçesindeki ağaçlara yem astı.

Şehit Mehmet Özbek İlkokulu öğretmenlerinden Sonnur Kazdal Yanmaz, öğrencileri ile birlikte hazırladıkları "Soğukta Kuşlar Aç Kalmasın" projesi kapsamında ağaçlara asılacak yemlikler hazırladı.

Hazırlanan proje ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılandığını belirten Şehit Mehmet Özbek İlkokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ercan, "Öğrencilerimiz, karton kullanılarak hazırladıkları bardakları ilk önce pekmeze bulandırdı. Daha sonra bulgur susam ve kuşyemi yapıştırılarak okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdik. Bu proje ile öğrencilerimize hayvan sevgisini aşıladığımızı düşünüyorum. Bu anlamda çok güzel bir etkinlik oldu. Katkı sağlayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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