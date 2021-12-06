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Kainat Büyük Patlama'dan Önce de Vardı" - Son Dakika

Kainat Büyük Patlama'dan Önce de Vardı"

06.12.2021 10:07
Kainat Büyük Patlama'dan Önce de Vardı"

Dünyaca ünlü parçacık fizikçisi Brian Cox, İngiliz BBC Kanalı'na hazırladığı "Universe" (Kainat) belgeselinde kainatın Big Bang (Büyük Patlama) öncesi de var olduğunu öne sürdü.

Dünyaca ünlü parçacık fizikçisi Brian Cox, İngiliz BBC Kanalı'na hazırladığı "Universe" (Kainat) belgeselinde kainatın Big Bang (Büyük Patlama) öncesi de var olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan belgeselin son bölümündeki açılış konuşması, İngiliz basınında da manşetlere taşındı.

İşte Cox'un dile getirdiği iddia:

"Kainat bir bilmece, hatta sonsuz ve bitmek bilmeyen bir paradoks."

"Binlerce yıl insanlar, her şeyin nerede ve nasıl başladığını sorguluyor. Başta bu sorunun cevabını dinde aradık."

"Ancak bilimin gelişmesiyle bu boşluğu doldurmak için fiziğe başvurduk."

Kainat Büyük Patlama'dan Önce de Vardı
Georges Lemaitre, Albert Einstein'la.

"İronik olarak bugünkü kozmik inanışı ilk dile getiren kişi, Belçikalı bir rahip olan Georges Lemaitre'ydi."

"1920'lerde kainatın tek, iptidai bir atomdan başladığını ileri sürmüştü."

"Yıllar içinde bilim insanları bu iddiayı masaya yatırdı ve "yaygın olarak kabul görülen" teori olarak kabul edildi."

VAR OLAN UZAY-ZAMANDI

"Artık biliyoruz ki, 13.8 milyar yıl önce, içinde 2 trilyon galaksi barındıran bugünkü uzay, çok sıcaktı, yoğundu ve o günkü patlamadan bu yana genişliyordu."

"O zaman… Geri sarıp baktığımızda her şey birleşikti."

"Yani bugünkü uzaydaki her şey bir beneğin içinde sıkışıktı."

"Bu benek ne kadar küçüktü?"

"Zamanın ilk başında, kainatın bu beneğin patladığını düşünüyoruz. ve buna "Büyük Patlama" diyoruz."

"Ama artık çok ciddi olarak inanıyoruz ki, kainat Big Bang'den önce de vardı."

"Yani buna Big Bang öncesi zaman diyebiliriz."

"Big Bang'den önce madde yoktu. Var olan tek şey uzay-zamandı. Bir enerji okyanusu. Usulca dalgalanan bir okyanus."

"Enerjinin uzay üzerinde etkisi oldu ve gerilmesine neden oldu."

"Bu akla hayale gelmeyecek kadar vahşi bir genişlemeydi. Büyük şişkinlik yarattı."

Büyük Patlama, Big Bang, Kainat, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Kainat Büyük Patlama'dan Önce de Vardı' - Son Dakika


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