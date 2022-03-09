KALBİ DURAN MAHRA, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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KALBİ DURAN MAHRA, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

09.03.2022 16:05

ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, Sabah muayene sırasında kalbi durmuş. Yoğun müdahale edip, hayata döndürmüşler.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, Sabah muayene sırasında kalbi durmuş. Yoğun müdahale edip, hayata döndürmüşler. Bilinci hala kapalı dedi.

Kaza, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.

ÜST ÜSTE AMELİYAT

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatan Mahra'nın, pazartesi günü ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

'DURUMU HALA KRİTİK'

Kızı Mahra'nın yoğun bakımdaki fotoğrafını çektiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Murat Pınar, Sabah muayene sırasında kalbi durmuş. Sağ olsunlar yoğun müdahale edip, hayata döndürmüşler. Bilinci hala kapalı. Beyni tepki vermiyormuş. Kızımın yanına girdim, 55 dakika durdum. Durumu hala kritik dedi.

KALBİ DURAN MAHRA, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
KALBİ DURAN MAHRA, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
KALBİ DURAN MAHRA, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

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Murat Pınar, Mart, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALBİ DURAN MAHRA, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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