Kaldırımda oturan esnafın arasına otomobil daldı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, bir otomobilin park halindeki otomobile çarptıktan sonra iş yeri önünde oturan esnafın arasına dalması sonucu 1 kişi yaralandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de ara sokak içerisinden 1. Çevre Yolu üzerine çıkmaya çalışan Nazif Oğuz idaresindeki 16 CPN 28 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolu üzerinde bulunan 02 HB 5452 plakalı Toyota marka otomobile çarpıp kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırımda oturan iki esnafın arasına daldıktan sonra iş yerine çarparak durabildi. Meydana gelen feci kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada kaldırımda oturduğu esnada otomobilin çarpması sonucu Selim Savaş isimli esnaf yaralandı. Yaralı Savaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)