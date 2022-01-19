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SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA - Son Dakika

SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA

19.01.2022 16:25

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a (61) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili yeni görüntü çıktı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a (61) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili yeni görüntü çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde, otomobilin kar nedeniyle yaklaşık 50 metre kayarak Varol'a çarpması yer alıyor.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Cemaleddin D. (39), yönetimindeki 20 ABP plakalı otomobille Özay Gönlüm Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satan Cemil Varol'a çarptı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşanan kazayla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir apartmanda oturan vatandaş tarafından kaza anı tesadüfen cep telefonu kamerasıyla çekildi. Görüntüde otomobilin kar nedeniyle yaklaşık 50 metre kayarak, kaldırımdaki simitçiye büyük bir gürültüyle çarpması yer alıyor. Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cemalettin D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA
SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA

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Seyyar Satıcı, Merkezefendi, Otomobil, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİMİTÇİYE ÇARPAN OTOMOBİLİN KAYMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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