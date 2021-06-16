Kaleseramik yapı sektörünün Türkiye'deki en değerli markası oldu

Kaleseramik, bu yıl da Brand Finance'in, " Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" raporundaki yerini aldı.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre uluslararası marka değerlendirme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" raporunu açıkladı.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarıyla insan sağlığına duyarlı, sürdürülebilir, çevreci ve doğa dostu inovatif ürünleri ile sektörde ilkleri gerçekleştiren Kaleseramik, bir kez daha Türkiye'nin en değerli markaları arasındaki yerini korudu.

Kaleseramik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer alırken, bu sene 15'incisi yayınlanan raporda Kaleseramik, yapı sektörü alanında listeye girmeyi başarabilen tek marka oldu.

Zorlu salgın koşullarına rağmen sıralamada bir sıra yukarı çıkarak, 87'nci olurken Kaleseramik, insanların evlerine kapandığı bu dönemde de yaşam alanları güzelleştirmeye devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana kendimizi sürekli geliştirerek, istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. İnsanı odağına alan yenilikçi ve çevre dostu sürdürülebilir ürün ve projelerle bir yandan sektörün gelişimine öncülük ederken, diğer yandan da dünyaya ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Türkiye'de seramiğe adını veren bir marka olarak, ürettiğimiz ürünleri de iç pazarın yanı sıra dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin dahil 80 ülkeye ihraç ediyoruz.

Bugün de 64 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizin yanı sıra sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz ile küresel marka olma yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın da bu başarımızı bir kez daha tescil etmesi, bizlere bu yolda ekstra motivasyon sağlıyor. Bunda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Akbaş, Kaleseramik'in Türkiye'nin en değerli markaları listesindeki varlığını artık geleneksel hale getirdiğini vurgulayarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daha iyi bir dünya için üretmeye, Türkiye'ye ve Türk insanına değer katmaya devam edeceklerini aktardı.