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Kalın: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.(6)
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