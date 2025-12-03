Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi

Haberin Videosunu İzleyin
Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi
03.12.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi
Haber Videosu

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan açıklarında yanmaya başlayan lüks bir teknenin kaptanı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın anları dron ile görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan açıklarında yanmaya başlayan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kaptanının kurtarıldığı teknenin yanma anları dron ile görüntülendi.

LÜKS TEKNE ALEV ALEV YANDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi açıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kaş'tan Marmaris'e giden lüks bir tekneden alevler yükselince kaptan yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirilirken, jandarma ve sağlık ekipleri de limana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye hızlı bir şekilde ulaşarak, yoğun dumanın yükseldiği teknedeki kaptanı botla güvenli bir noktaya aldı.

Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi

DRON KAMERASI KAYDETTİ

Teknedeki yangına müdahalede bulunulurken, Kalkan Yelken Spor Kulübü'nden de bir tekne çalışmalara destek verdi. Kıyıya çekilmeye çalışılan teknenin bir süre sonra büyük bölümünün yandığı gözlendi. Yangın anları ise dron kamerasıyla görüntülendi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Acil Durum, Antalya, 3-sayfa, Kaş, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide Bursa'nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide
Yer yerinden gerçekten de oynadı Uyanınca yatak odasını bu halde buldu Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu
Suriye’yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı
Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
İlk 30 dakikada fişi çektiler Rize’de gol yağmuru İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen’den Galatasaray’a gözdağı Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı
Türkiye’de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar ’eyvah’ dedi Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
“İmamoğlu duruşması TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi

17:08
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
16:25
Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba
Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba
16:07
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış Fotoğrafı da ortaya çıktı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
15:48
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig takımına elendi
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi
15:48
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı Çalışanları heyecanlandıran rakam
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı! Çalışanları heyecanlandıran rakam
15:25
İlkokul bahçesinde dehşet Küçük kıza 11 kişi saldırdı
İlkokul bahçesinde dehşet! Küçük kıza 11 kişi saldırdı
14:58
Nereden nereye Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
14:53
İslam Memiş’ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
İslam Memiş'ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
14:49
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm
13:50
Zam oranları netleşti İşte kalem kalem memur maaşları
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 17:15:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.