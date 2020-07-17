Kalman Meszöly: "Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe sıradan bir takıma dönüştü" - Son Dakika

Kalman Meszöly: "Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe sıradan bir takıma dönüştü"

Fenerbahçe'nin 1985-1986 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Macar teknik direktör Kalman Meszöly, Fenerbahçe'de geçirdiği günlerin hayatının en unutulmaz anlar olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin 1985-1986 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Macar teknik direktör Kalman Meszöly, Fenerbahçe'de geçirdiği günlerin hayatının en unutulmaz anlar olduğunu söyledi.

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Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü yaparak bu alanda önemli başarılara imza atan ve 1985-1986 sezonunda da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Kalman Meszöly, Budapeşte'deki evinde düzenlediği doğum günü partisine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin son 2 yıl içinde aldığı başarısız sonuçların kendisini çok üzdüğünü söyleyen Meszöly, başkan Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe'nin sıradan bir takıma dönüştüğünü ifade etti.


"Fenerbahçe'de geçirdiğim günler hayatımın en unutulmaz mutlu günleriydi"


Başkan Ali Koç'un çok iyi bir taraftar olduğunu belirten Meszöly, Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiğini, önümüzdeki yıl Fenerbahçe maçlarını seyretmek için İstanbul'a gelmeyi istediğini söyledi. Meszöly, "Fenerbahçe taraftarı kulüplerini desteklemeye devam etsin. Çok üzüldüklerini biliyorum. Ancak taraftar iyi günde, kötü günde takımını desteklemek zorunda. Fenerbahçe'de geçirdiğim günler hayatımın en unutulmaz mutlu günleriydi. En büyük Fener, başka büyük yok" şeklinde konuştu.


Ticaret odası Başkanı Suat Karakuş da, Türkiye'yi ve Türk futbolunu her platformda destekleyen Macar hoca Meszöly'i yaş gününde yalnız bırakmadıklarını, Türkiye'yi temsilen kendisini tebrik ettiklerini söyledi. - BUDAPEŞTE

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kalman Meszöly: 'Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe sıradan bir takıma dönüştü' - Son Dakika Spor
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