"Kalp Gölü" böyle görüntülendi - Son Dakika
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"Kalp Gölü" böyle görüntülendi

11.08.2022 09:23

"Kalp Gölü" böyle görüntülendiBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımda bulunan Nemrut Kalderasında yer alan ve görüntüsüyle kalbi andıran göl havadan görüntülendi.

"Kalp Gölü" böyle görüntülendi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımda bulunan Nemrut Kalderasında yer alan ve görüntüsüyle kalbi andıran göl havadan görüntülendi.

Nemrut Kalderasında bulunan irili ufaklı göletlerden biri olan Kalp Gölü, havadan kalbi andıran görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Nemrut Kalderasına gelen ziyaretçinin bihaber olduğu göle, doğal güzelliği ve görüntüsüyle adeta huzur veriyor. 'Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen Nemrut Kraterinin kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgedeki hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü'nün tanıtımı için çalışma başlatıldı. 2022 yılını Nemrut Kalderasını tanıtma yılı ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), #nemrut2022 sloganıyla başlattığı gönüllü tanıtım projesi çerçevesinde gölle ilgili çekimler yaparak çalışmasını sürdürüyor.

Havadan görüntülenen gölün görüntüsü tam bir kalbi andırırken, etrafındaki derin sessizlik ise adeta insana huzur veriyor.

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Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kalp Gölü' böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kalp Gölü" böyle görüntülendi - Son Dakika
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