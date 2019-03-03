Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü
49 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.
Konya
'nın Kulu
ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Zincirlikuyu
Mahallesinde yakınlarıyla sohbet eden 78 yaşındaki Hüseyin Coşkun, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan yaşlı adam için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi. Ambulans helikopterin Cumhuriyet Mahallesindeki piste inmesiyle yaşlı adam Konya Numune Hastanesine sevk edildi. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı
Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı
Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi