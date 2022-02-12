Erzurum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Vezir Balıkçı'nın cenazesi, görev yaptığı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde toprağa verildi.
Ziyaret için gittiği Erzurum'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Balıkçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Merkez Camisi'ne getirildi.
Vezir Balıkçı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Tavşancıl Mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Balıkçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kalp krizi sonucu ölen polis defnedildi - Son Dakika