Kalpte Duygusal Deprem!

KIRIK KALPLERİN SENDROMU…

Vücut; korku, stres, aşırı üzüntü ve kaygıya hormonal tepkiler verir. Bu durumda çok fazla adrenalin ve noradrenalin hormonu salgılamaya başlayan vücutta bazı şikayetler meydana gelir. Kırık kalp sendromunun en tipik belirtisi olan göğüste şiddetli ağrıya nefes darlığı eşlik etmeye başlar. Kalp krizi ile benzer belirtiler gösteren kırık kalp sendromu, genellikle kalp damarlarının sıkışmasına yol açacak kadar tehlikeli olmaz.

DUYGUSAL OLARAK YIPRANAN KİŞİLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Kişiyi duygusal olarak çıkmaza sürükleyen olaylar kalbin işleyişini de etkiler. Stres hormonlarının salınımı artarken, mutluluk hormonu endorfin azalmaya başlar. Bu durum kalbin normal sürecini bozarak metabolizmayı olumsuz yönde etkilemeye başlar. Bu noktada yaşanan duygusal gerilimler, kalbi fiziksel anlamda yormaya başlar. Ağrı ve kasılmaların nedeni de tam olarak budur.

Ani duygu değişimlerine dikkat!

Kırık kalp sendromu en çok ani yaşanan duygu değişimleri sonucunda meydana geliyor. Bunlar;

Beklenmedik ölümler,

Ayrılıklar,

Aldatılma,

Reddedilme,

Boşanmalar,

Trafik kazaları,

Aşırı korkma,

Ani şoklar.(Bir kişiye piyango vurması)

KALP KRİZİNE NEDEN OLUR MU?

Duygusal olarak bizi yıpratan durumlar karşısında salgılanan hormonlar, göğüs ağrısı ve nefes darlığını tetikleyerek kalp krizine benzer belirtilere yol açabilir. Hastalar kalp krizi şikayetiyle acil servislere başvursa da çoğu zaman kalp damarlarının görüntülenmesi sırasında genellikle anormal bir duruma rastlanmaz. Bu noktadaki en önemli ayrıntı, kalp krizi geçiren hastalarının damarları tıkalıyken, kırık kalp sendromu olan kişilerin damarlarının tamamen açık olmasıdır. Kalp krizine oranla çok daha kolay tedavi edilebilir, kırık kalp sendromunu tetikleyen duygusal durumların ortadan kaldırılması iyileşme sürecini hızlandırır.

KALBİNİZİ ONARABİLİRSİNİZ…

Hayat karşımıza binlerce olasılık çıkarır ve bu olasılıklar karşısında üzülmemiz ve duygusal olarak yıpranmamız çok doğaldır. Bu noktada ruhu ve zihni eğitmek, stres yönetimini doğru yapmak çok önemlidir. Kendinize vakit ayırabilir ve ruhunuzu dinleyebileceğiniz meditasyonlar yapabilirsiniz. Çevrenizde sizi üzecek değil size iyi gelecek insanlara yer açın. Arkadaş çevreniz bu noktada size çok yardımcı olacaktır. Kendinize yeni hobiler ve yeni alışkanlıklar edinin. Başkalarının sizde yarattığı duygusal zararı onlardan uzak durarak ve kendinize iyi gelecek hobilerle yenebilirsiniz.