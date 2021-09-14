Kama Safaraliyeva Azerbaycan'da Üst Üste En İyi Dansçı Ödülünün Tek Sahibi - Son Dakika

Kama Safaraliyeva Azerbaycan'ın Başkenti Bakü şehrinde doğdu. 33 yaşında olan dansçı 17 senedir dans ediyor. Kaliteli Koreografileri ve profesyonel dansı ile izleyenleri dansına hayran bırakan Kama Safaraliyeva, aynı zamanda üst üste en iyi dansçı ödülünü de almayı başarmış.

Azerbaycan'da en iyi dansçı ödülünü bu kadar zaman üst üste alabilen tek dansçı olan Safaraliyeva, "Azerbaycan'da 5 yıl üst üste en iyi dansçı ödülünü aldım. Bu meslekte 17. Yılımı doldurdum. Severek yaptığım dansın benim için bir iş haline gelmesi en büyük şansım sanırım. Bu ödülleri aldığım için de çok gururluyum. Bunu hak etmek için çok uzun zamandır çalışıyorum." Şeklindeki sözleri ile bu konudaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Ünlü dansçı ayrıca kendisi için klip çekimi yapıldığını da belirtti. Kama Safaraliyeva, "Azerbaycan'da kendim için pek çok klip çekimi yapmıştım. Ama ben bununla durmak istemedim ve başka ülkelerde de çekim yapmak istedim. 2018 yılında çok güzel bir klip Dubai de çektik. Ve ben çok memnun kaldım. 2019 yılında ise Bali'de çok ses getiren mükemmel bir klip çekimi gerçekleştirdik. Bundan sonraki yeni klibim Türkiye'de olabilir. Tarihi yarımadanın o mistik havası beni adeta büyüledi. Orada dans etmek ve bunu klip şeklinde yayınlamak isterim." Diyerek başarılarına yenilerini katma yolunda hiç durmayacağını da ifade etti.

2017 yılından 2021 yılına kadar defalarca 'Yılın En İyi Dansçı Ödülü'nü alan Kama Safaraliyeva dansçılık konusunda gençlere ilham oluyor. Instagram hesabında yayınladığı pek çok paylaşımla hayran kitlesi her hecen gün artan Kama Safaraliyeva yakın zamanda hayranlarına bir müjde vereceğini açıkladı.