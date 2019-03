Kamanlı Öğrenciler Erasmus Projesi ile Almanya'da Eğitim Görecek

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ERASMUS programı kapsamında Almanya'ya gidecek.

Öğrenciler, "ERASMUS Plus Mesleki Eğitim ve Öğrenci Hareketlilik Projesi" ile 1-14 Nisan arasında Almanya'da 14 günlük uygulamalı eğitim alarak staj yapacak.



Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sinan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okulumuz geçtiğimiz yıllarda öğrencilerimizin yurt dışında eğitim ve staj görmesi için yine ERASMUS Projeleri ile Almanya, Hollanda gibi ülkelere gitmişti. Yine böyle bir imkan ile öğrencilerimiz Almanya'ya gidip 14 gün bu deneyimi yaşayacaklar. Bu, öğrencilerimiz için büyük bir fırsat." dedi.



Proje koordinatörü Alper Kızıl da geçen yıl kabul edilen "ERASMUS Plus Mesleki Eğitim ve Öğrenci Hareketlilik Projesi" kapsamında okulun Hayvan Yetiştirme ve Sağlığı dersleri alanından 14 öğrenci ve 2 öğretmenin Almanya'da bilgi ve tecrübelerini artıracağını dile getirdi.



Kızıl, "Öğrencilerimiz Krampe adlı hayvan çiftliğinde 14 gün süreyle uygulamalı staj yapacaklar. Bu süreçte öğrencilerimiz Krampe hayvan çiftliğinde, hayvanlarda bulunan bulaşıcı hastalıklar, teşhis, tedavi, bakım ve diğer konularda bilgi sahibi uzman kişiler tarafından verilecek eğitimle ülkelerine dönecekler." ifadelerini kullandı.



Öğrenci Cafer Can ise yurt dışı deneyimi ve uzman kişilerden eğitim alacak olmalarından dolayı mutluluk duyduğunu, bunun kendilerine olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

