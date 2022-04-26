Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış - Son Dakika
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Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış

26.04.2022 14:36
Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni atıklarıyla kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisiyle ilgili, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Dereye verilen atık suda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı...

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni atıklarıyla kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisiyle ilgili, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Dereye verilen atık suda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri olmak üzere 2 parametrenin su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir" denildi.

Kamara Deresi, 16 Nisan'da bırakılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Ortaya çıkan kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, incelemeler için laboratuvara gönderildi. İnceleme ve araştırma sonucu kirliliğe bölgede bulunan bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlendi.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tesis ve çevresinde incelemelerde bulundu. Tesiste yapılan incelemede, Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildi. Arıtılması gereken atık suyu direkt dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme, süresiz olarak faaliyetten men edildi. ANALİZ TAMAMLANDI

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, ekiplerinin dereden aldığı numunelerin analizlerinin tamamlandığını açıkladı. Müdürlükten yapılan açıklamada, atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmadığı belirterek, "Kamara Deresi'ne kırmızı renkli atık sularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden 16.04.2022 tarihinde müdürlüğümüzce alınan atık su numunesi analize gönderilmiş olup, analizler tamamlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atık suda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri olmak üzere 2 parametrenin su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir. Atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır" denildi.


Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış
Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış
Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış
Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış
Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış
Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış
Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamara Deresi'ni kirleten tesis 'deşarj' standartlarını aşmış - Son Dakika


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