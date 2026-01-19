Kamboçya'dan Venezuela Açıklaması - Son Dakika
Kamboçya'dan Venezuela Açıklaması

19.01.2026 13:17
Kamboçya, Venezuela'daki gelişmeleri ciddi endişeyle takip ediyor ve barış vurgusu yaptı.

PUNOM PEN, 19 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki gelişmeleri "ciddi endişeyle" takip ettiğini söyledi.

Bakanlık cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Kamboçya, Latin Amerika ve ötesinde barış ve istikrarı şiddetle savunuyor" belirtti.

Açıklamada, "Bölgede ve dünyada barış, güvenlik, istikrar ve işbirliğine katkıda bulunmak için, diyalog ve tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı yoluyla farklılıkların ve anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemini her zaman destekliyoruz" ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

