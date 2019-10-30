Kamerun'da heyelan: 26'sı çocuk en az 42 kişi hayatını kaybetti
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Batı Afrika ülkesi Kamerun'da aşırı yağışlara bağlı meydana gelen toprak kayması nedeniyle 26'sı çocuk en az 42 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 26'sı çocuk en az 42 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin batısında bulunan dağlık Bafoussam şehrinde, yerel saatle 22.00 civarında yaşanan olayda birçok ev ve yerleşim yeri toprak altında kalırken, çok sayıda kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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