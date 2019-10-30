Kamerun'da heyelan: 26'sı çocuk en az 42 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 26'sı çocuk en az 42 kişi hayatını kaybetti.



Ülkenin batısında bulunan dağlık Bafoussam şehrinde, yerel saatle 22.00 civarında yaşanan olayda birçok ev ve yerleşim yeri toprak altında kalırken, çok sayıda kişinin de kaybolduğu bildirildi.