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Kamerun'da kolera vakaları yeniden ortaya çıktı - Son Dakika

Kamerun'da kolera vakaları yeniden ortaya çıktı

02.11.2021 22:44
Kamerun'da kolera vakaları yeniden ortaya çıktı

Kamerun'da 10 kolera vakası tespit edildi.

Kamerun'da 10 kolera vakası tespit edildi.

Kamerun Sağlık Bakanı Malachie Manaouda, yaptığı açıklamada, 27-30 Ekim'de yeniden kolera vakaları görüldüğünü belirtti.

Manaouda, vakalardan 9'unun Güney-Batı bölgesine bağlı Ekonko Titi'de, 1'nin ise Yaounde'de belirlendiğini ifade etti.

Halka temkinli olma çağrısında bulunan Manaouda, herhangi bir belirti durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde 2019 başında başlayan kolera salgınında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Komşu Nijerya'da ise 1 Ocak 2021'de başlayan kolera salgınında şu ana kadar 93 bin 362 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 3 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Güney Batı, Kamerun, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da kolera vakaları yeniden ortaya çıktı - Son Dakika


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