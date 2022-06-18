Kamerunlu dolandırıcı binlerce sahte dövizle yakalandı - Son Dakika
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Kamerunlu dolandırıcı binlerce sahte dövizle yakalandı

18.06.2022 10:47

Kamerunlu dolandırıcı binlerce sahte dövizle yakalandı Banknotları dövize çevirmede kullanılan 2 solüsyon ele geçirildi Kamerunlu dolandırıcı 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro ile yakalandı Şişli'de bir şahıs, 36 bin dolarının 76 bin dolar olarak geri döneceği vaadiyle dolandırıldı.

Kamerunlu dolandırıcı binlerce sahte dövizle yakalandı

Banknotları dövize çevirmede kullanılan 2 solüsyon ele geçirildi

Kamerunlu dolandırıcı 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro ile yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de bir şahıs, 36 bin dolarının 76 bin dolar olarak geri döneceği vaadiyle dolandırıldı. Ekiplerin Kamerunlu zanlıyı yakalamak için yaptığı operasyonda 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte Euro, banknotları dövize çevirmede kullanıldığı belirtilen 2 adet solüsyon ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Dolandırıcılık" ve "Parada Sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon yaptı. Edinilen bilgiye göre 14 Haziran'da K.K. isimli şahıs 76 bin dolar geri almak vaadiyle 36 bin dolarını yabancı uyruklu bir şahsa verdi. Ardından K.K.'nın dolandırıldığının anlaşılmasıyla polis ekipleri devreye girdi. Ekiplerin incelemesinde K. K. ile Kamerunlu şüphelinin otelde buluştuğu öğrenilirken otelin güvenlik kamera görüntüleri ve şahısların kaçış güzergahı incelendi. Araştırmalar sonucunda şahsın Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlenerek 15 Haziran'da operasyon yapıldı. Operasyonda Kamerun uyruklu 45 yaşındaki N.M.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro, banknotları dövize çevirmede kullanıldığı belirtilen 2 adet solüsyon, 1 adet pudra, 1 adet tentürdiyot, 1 adet renkli yazıcı ele geçirildi. Zanlının otele geldiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı 16 Haziran'da adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamerunlu dolandırıcı binlerce sahte dövizle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerunlu dolandırıcı binlerce sahte dövizle yakalandı - Son Dakika
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