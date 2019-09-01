Son Dakika Haberleri: Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor
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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor

53 dakika önce

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan 6 kişinin bulunması için dün başlatılan çalışmalar, bu sabahtan itibaren sürdürüldü.

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor, System.String[]

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan 6 kişinin bulunması için dün başlatılan çalışmalar, bu sabahtan itibaren sürdürüldü. AFAD, UMKE ile jandarma ekipleri, 10 kilometrelik parkurda iz takip köpeği ve drone destekli arama çalışmasıyla 12 yaşında çocuğun da aralarında olduğu 6 kişiyi bulmaya çalışıyor.
Kentte, dün öğle saatlerinde kamp için Handüzü Yaylası'na giden Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlivan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında gruba ait ize rastlanılmadı. Havanın kararması ve sis nedeniyle ekipler, çalışmalarına dün akşam ara verdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlandı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda arama faaliyeti sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekipler, drone ile de havadan görüntü alarak, kayıp kişilere ait iz bulmaya çalışıyor.
Öte yandan kaybolan 6 kişilik grubun, tatil için İstanbul'dan geldiği Rize'de kamp yapmak amacıyla yaylaya çıktığı, aralarında 12 yaşında çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER: ARAMALAR SÜRÜYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Arama çalışmaları, Handüzü Yaylası ve çevresinde devam ediyor. Toplam 50 kişilik ekiplerimiz, 8 kilometrelik parkuru aşağıdan ve yukarıdan karşılıklı olarak tarıyor. Şu an bir şey bulunamadı, çalışmalar sürüyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Arama çalışmalarından görüntü


RİZE, -


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güneysu, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:06 Kaynak: DHA
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