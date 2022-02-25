KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN DAHA İLERİDEYİZ - Son Dakika
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KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN DAHA İLERİDEYİZ

25.02.2022 18:20

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Anayasa ve yasalarımıza baktığımızda temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz" dedi.

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Anayasa ve yasalarımıza baktığımızda temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz" dedi.

Tekirdağ'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı öncesinde bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Kamu denetçiliğinin yaptığı çalışmaları anlatan Malkoç, "Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki; özellikle son 10-15 yılda Türkiye'de hem temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi anayasal değişiklikler ve yasal değişiklikler oldu. Bunların topluma anlatılması, insanımızın anayasal haklarını bilip ve bunun bilincinde olması ve bu hak arama yollarını kullanması çok önemli. Çünkü bizim anayasa ve yasalarımıza baktığımızda temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz. Ama iki tane problemimiz var; birincisi insanımız bu temel hak ve özgürlüklerini, hak arama yollarını yeterince bilmiyor, ikincisi de hukukun üstünlüğü konusunda yeterince Türkiye'de kültürümüz oluşmamış. İşte kamu denetçiliği gibi kurumlar hem hak arama yollarını anlatmak ve hukukun üstünlüğü konusunda idareciler ve şehirlerimizdeki insanlarla buluşmak üzere program yapılmakta" dedi.

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Şeref Malkoç, Türkiye, Anayasa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN DAHA İLERİDEYİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN DAHA İLERİDEYİZ - Son Dakika
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